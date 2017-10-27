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Трамп назвал причину отказа от употребления алкоголя и табака

Политика

«У меня был брат, Фред»

Вашингтон, 27 октября 2017, 13:56 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп отказался от употребления алкоголя и табака из-за своего брата, который страдал от алкоголизма большую часть своей жизни. Об этом, как передает телеканал CNN, сообщил сам глава государства во время выступления в Белом доме.

«У меня был брат, Фред, — говорит Трамп. — Отличный парень, самый красивый парень, замечательный человек, гораздо лучше чем я. (…) У него была проблема с алкоголем, и он говорил мне: «Не пей, не пей».

По словам президента, совет старшего брата он усвоил, поэтому отказался от подобных пагубных привычек.

Телеканал напомнил, что 43-летний Фред Трамп, страдавший от алкоголизма, скончался в 1981 году.

26 октября президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business сообщил, что жители США все чаще злоупотребляют опиатами, в стране в этой связи может быть объявлено чрезвычайное положение.

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Алкоголизм и борьба с ним
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