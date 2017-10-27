Путин обсудит с Набиуллиной работу Центробанка

Москва, , 13:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной вечером в пятницу, 27 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вечером президент встретится с Эльвирой Набиуллиной. У нее сегодня очередное заседание в Центробанке, поэтому будет возможность, собственно, информировать президента о результатах», — сказал представитель президента.

В повестку запланированной встречи, по данным Пескова, входят темы основной деятельности регулятора.

Пресс-секретарь также добавил, что в течение дня Путин проведет встречу с вице-премьером Ольгой Голодец, в ходе которой будут обсуждаться социальные вопросы.

Ранее президент поручил определить ЦБ и Правительству России статус криптовалют. Их выпуск и размещение будет регулироваться на легальных основаниях в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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