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В Петербурге будут отмечать День окончания Ленинградской битвы

Политика

9 августа включили в число памятных дат города

Санкт-Петербург, 27 октября 2017, 13:46 — REGNUM  В Санкт-Петербурге решили отмечать новую памятную дату — День окончания Ленинградской битвы, 9 августа. Соответствующее предложение о расширении перечня памятных дат было поддержано на заседании комитета Заксобрания Петербурга по законодательству в пятницу, 27 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как заметил председатель комитета Денис Четырбок, петербуржцы являются «наследниками Ленинграда», а эта дата была фактически забыта, что исторически несправедливо.

Ленинградская битва — совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск — является одним из самых продолжительных боевых действий за всю Великую Отечественную войну на северо-западном стратегическом направлении. Она длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и велась советскими войсками против немецко-фашистских и финских войск.

Советские войска в битве за Ленинград оттянули на себя до 15−20% вражеских сил на Восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 немецких дивизий.

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