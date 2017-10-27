ЕС поможет Украине установить гендерное равенство

Киев, , 13:45 — REGNUM Вопросы гендерного равенства и культуры начнут совместно обсуждать Евросоюз и Украина, заявил председатель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питер Вагнер, сообщает 27 октября УНН.

Согласно сообщению, соглашения о поддержке верховенства права и выполнения соглашения об ассоциации ЕС и Украины были подписаны между Вагнером и вице-премьером, министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивом.

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В рамках подписанных соглашений ЕС будет участвовать в развитии вопросов гендерного равенства и культуры, отметил Вагнер. Он подчеркнул, что Украина имеют «очень богатую и креативную» культуру.

Также Вагнер отметил, что на Украине соблюден принцип гендерного баланса, то есть на Украине работают «много активных, сильных женщин».

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«Очень важно поддержать этот баланс сотрудничества между мужчинами и женщинами на благо Украины», — сказал представитель ЕС.

Напомним, ранее Швеция выделила 5 млн евро на поддержку гендерного равенства на Украине в рамках проекта «Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности на Украине».

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