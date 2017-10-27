Песков о запрете рекламы RT: Twitter стал жертвой глубоких предрассудков

Москва, , 13:29 — REGNUM Компания Twitter, запретившая рекламу со всех аккаунтов RT и Sputnik, стала жертвой глубоких предрассудков в отношении российских СМИ, заявил 27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что своими действиями компания проявляет неравное отношение к своим клиентам, что может обеспокоить других пользователей Twitter.

Песков выразил надежду, что в компании разберутся и поймет, что работа свободных СМИ, в том числе RT и Sputnik,

«Не может квалифицироваться как вмешательство в электоральные процессы США или иной страны».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2017 года Twitter запретил рекламу со всех аккаунтов, связанных с телеканалом RT и Sputnik. В компании объяснили, что запрет связан с «российским вмешательством», которое якобы осуществляло правительство РФ через RT и Sputnik.

Читайте также: Twitter запретил рекламу RT и Sputnik

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Twitter сам предложил вложить средства на рекламную кампанию к выборам в США.

В этот же день, 26 октября, на брифинге представитель МИД России Мария Захарова сказала, что данный запрет нарушает международные и внутренние законодательные акты.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД: Россия даст ответ на решение Twitter о запрете рекламы RT и Sputnik