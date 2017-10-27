Президент Киргизии предлагает несогласным покинуть страну навсегда

Бишкек, , 13:22 — REGNUM «Тем, для кого патриотизм — пустой звук, я хочу посоветовать более комфортное место, возможно, там, откуда они получают деньги и поддержку», — заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая на церемонии вручении верительных грамот, пишет ИА «24.kg».

По словам киргизстанского лидера, существуют межправительственные договоренности, позволяющие таким людям сменить гражданство и перебраться в Казахстан.

«Мы с удовольствием их отпустим. И вас там примут. Земли там много», — добавил он

При этом президент Киргизии заострил внимание на «необходимости защищать независимость», чтобы «не стать фиктивной, банановой страной», сообщила пресс-служба главы государства.

«Последние события показали, кто есть кто. Кто болеет за страну, кто патриот Киргизии. И показали тех, для кого независимость пустой звук, кто готов продать и независимость, и страну и людей наших за 30 сребреников. Мы, киргизстанцы, мы готовы отдать жизнь за независимость страны, как отдавали жизни наши предки. Как завещал нам великий Манас», — подчеркнул он.

Подводя итог своего выступления, Алмазбек Атамбаев отметил, что «несмотря ни на что, и теперь, и в будущем стратегическим партнером Киргизии и надежным союзником была и будет братская Россия».

ИА REGNUM напоминает, что напряжение, вылившееся в острый конфликт между высшими политическими кругами Киргизии и Казахстана, нарастало последние годы. Поводом для нее стали критические высказывания глав этих республик в адрес друг друга.

Так, в мае 2016 года Алмазбек Атамбаев сказал, что «лучше быть уборщицей, чем министром-вором, который ставит себя выше других», в ответ на сожаления министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы о вынужденной трудовой миграции киргизстанцев в Россию.

В середине февраля 2017 года во время визита в Брюссель киргизстанский лидер в интервью «Euronews» сказал о том, что «в 2010 году Казахстан устроил блокаду Киргизии на полтора месяца, что даже привело к человеческим жертвам».

Казахстанские власти потребовали от руководства Киргизии дать разъяснение словам киргизстанского лидера. МИД Киргизии рассказал о том, почему и как погибли некоторые киргизстанцы из-за закрытия киргизско-казахстанской границы в апреле — мае 2010 года.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также ответил на претензии киргизстанского коллеги, отметив, что «границы в 2010 году были закрыты из-за политической нестабильности в самой Киргизии».

«Такая ситуация там творилась. Переворот, свергли законного президента, выгнали из страны. Выпустили заключенных из тюрем, и все эти заключенные хлынули к нам. Мы закрыли границу. И в будущем, если повторится такая ситуация, мы поступим так же — закроем границы», — подчеркнул он.

Впоследствии, в сентябре 2017 года между киргизскими и казахскими властями разгорелся конфликт из-за прошедшей в канун президентских выборов встречи Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым — основным конкурентом Сооронбая Жээнбекова, преемника действующего президента Киргизии.

Официальный Бишкек расценил эту встречу как попытку вмешательства вмешательством во внутренние дела Киргизии и попыткой навязать выгодного казахстанским властям политика в качестве будущего главы киргизского государства.

10 октября 2017 года, за пять дней до выборов президента Киргизии, казахские пограничники начали с особой тщательностью досматривать всех, кто следует через киргизско-казахстанскую границу, из-за чего на контрольно-пропускных пунктах сотни машин вынуждены стоять по несколько суток, ожидая своей очереди. С тех пор ситуация на границе практически не изменилась, несмотря на некоторые послабления, на которые согласилась пойти Астана.

Правительство Киргизии отреагировало на действия казахских властей жалобой в Евразийскую экономическую комиссию и во Всемирную торговую организацию, а также расторжением соглашения о предоставлении Казахстаном гранта в $100 млн (5,76 млрд рублей) на адаптацию Киргизской Республики к требованиям Евразийского союза. Казахстан границу открывать отказался.

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