Песков: новые санкции являются отголосками «враждебных проявлений»

Москва, , 13:24 — REGNUM Американские санкции в отношении российских компаний являются отголосками враждебных проявлений, заявил 27 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В любом случае это отголоски недружественных проявлений, а точнее даже враждебных проявлений в отношении нашей страны», — поправил он себя, отвечая на вопрос о готовности США расширить список российских предприятий, в отношении которых могут быть введены санкции.

Песков также обратил внимание, что сейчас нельзя утверждать, что новые санкции согласованы.

«Есть публикация, в которой утверждается, что кем-то согласованы, есть некий список (российских компаний — прим. ИА REGNUM ), который опубликован, и он дальше пошел по инстанциям», — сказал Песков.

По его мнению, оценку действиям американской стороны необходимо давать в том случае, когда решение уже принято, а не на основе публикаций, в которых заявляется о намерениях принять решение.

Ранее госдеп США утвердил список российских лиц, которые попадут под санкции. Госсекретарь Рекс Тиллерсон уже подписал соответствующий документ, и в ближайшее время он будет представлен в Конгрессе США.

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