Песков прокомментировал испытание «ядерной триады» в России

Москва, , 13:20 — REGNUM Испытания «ядерной триады» России, которые проходят регулярно, никак не связаны с международными событиями. Об этом заявил в пятницу, 27 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Испытание «ядерной триады» является постоянным, регулярным процессом, — сказал представитель Кремля журналистам. — Оно не связано с международными событиями и проводится регулярно и ритмично».

По его словам, данные мероприятия не влияют на международную обстановку и проводятся в строгом соответствии с международными правилами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации 27 октября текущего года провели тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами с привлечением наземной, морской и авиационной составляющей.

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