Заместитель приволжского полпреда стал сенатором от Пензенской области

Пенза, , 13:17 — REGNUM На заседании Законодательного собрания Пензенской области досрочно прекращены полномочия депутата Олега Мельниченко, который получил мандат парламентария, находясь в должности заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО. Как сообщает ИА REGNUM, Мельничеко оставил кресло парламентария в связи с тем, что получил обещанное ему назначение в Совет Федерации от исполнительной власти региона.

Постановление Заксобрания о сложении депутатских полномочий Мельниченко принято 27 октября и вступило в законную силу. Документ будет направлен в Совфед и реготделение «Единой России», от которой по областным спискам он был избран в региональный парламент.

Ранее эксперты отмечали, что для Олега Мельниченко пензенский депутатский мандат рассматривался как трамплин из полпредства в ПФО в сенаторы Совфеда.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на первом заседании Заксобрания региона шестого созыва Мельниченко был наделен полномочиями члена Совета Федерации РФ. Он поблагодарил депутатский корпус за доверие и выразил готовность работать в интересах жителей Пензенского региона.

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