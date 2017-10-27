Багдад установил срок, за который курды должны покинуть границу с Турции

Багдад, , 13:13 — REGNUM Вооруженные силы Ирака назвали 27 октября установили срок, за который курдские отряды пешмерга должны покинуть границу с Турцией, сообщает Agence France-Press.

Такая информация поступила от источника в службах безопасности Ирака. По его словам, курдским отрядам пешмерга дали «несколько часов» на вывод свои сил из района, прилегающего к КПП «Фишхабур». Он также добавил, что стычки между сторонами носят спорадический характер.

Напомним, центральное правительство Ирака проводит операцию по взятию под контроль территорий, прежде занимаемых курдами. Днем ранее верные Багдаду силы начали наступление на позиции курдов в богатом нефтью районе Зуммар, входящем в провинцию Ниневия.