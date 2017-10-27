Пятница, 27 Октября 2017 года
15:18:50 МСК

США держат в заложниках весь мир, Украина жаждет войны: Радио REGNUM

Политика

Чем на самом деле являются новые санкции от Вашингтона и зачем Киеву нужна Третья мировая война

США держат в заложниках весь мир, Украина жаждет войны: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 27 октября 2017, 14:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Раковая опухоль Русского мира и гендерные игры британцев: Радио REGNUM

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить