Убийство Кеннеди: Неизвестный предупреждал СМИ о «важных новостях»

Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Репортер британской газеты Cambridge Evening News узнал о «важных новостях» из США за 25 минут до убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом, как передает RT, свидетельствуют рассекреченные ЦРУ документы.

В документах отмечается, что в 1963 году неизвестный человек позвонил по телефону журналисту британской газеты и посоветовал ему обратиться в посольство США для получения «важных новостей».

Отмечается, что репортер британской газеты проинформировал об этом местную полицию, сотрудники которой передали информацию службе безопасности (MI5).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 35-й президент США Джон Кеннеди был убит во время своей поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. Спецкомиссия по итогам расследования пришла к выводу, что преступление совершил Ли Харви Освальд, погибший спустя два дня: во время перевода в тюрьму его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.

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