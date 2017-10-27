Премьер-министр Испании призвал лишить Каталонию статуса автономии

Мадрид, 27 октября 2017, 12:14 — REGNUM Глава испанского правительства МарианоРахой обратился 27 октября к Сенату страны с требованием задействовать статью 155 конституции и отправить лидера Каталонии КарлесаПучдемона в отставку, сообщает La Vanguardia.
В своей речи на пленарном заседании Сената Рахой отметил, что сделанные властями Каталонии шаги носили «антидемократический и противоречащий закону и ценностями Испании и Европы» характер.
«Чрезвычайные меры должны приниматься только тогда, когда нет иного возможного решения», — отметил он, подчеркнув, что в задействовании статьи 155 виноват сам Пучдемон.
По словам главы испанского правительства, применение этой статьи преследует четыре цели: возвращение легальности, восстановление уверенности, поддержание высокого уровня экономического роста и создание рабочих мест, а также проведение выборов в нормальных условиях.
«Сегодня Каталонии угрожает не статья 155, а деятельность правительства Женералитета», — подчеркнул он.
«Необходимо спасти ее от антиконститциционных шагов», — добавил он.
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