Премьер-министр Испании призвал лишить Каталонию статуса автономии

Мадрид, , 12:14 — REGNUM Глава испанского правительства МарианоРахой обратился 27 октября к Сенату страны с требованием задействовать статью 155 конституции и отправить лидера Каталонии КарлесаПучдемона в отставку, сообщает La Vanguardia.

В своей речи на пленарном заседании Сената Рахой отметил, что сделанные властями Каталонии шаги носили «антидемократический и противоречащий закону и ценностями Испании и Европы» характер.

«Чрезвычайные меры должны приниматься только тогда, когда нет иного возможного решения», — отметил он, подчеркнув, что в задействовании статьи 155 виноват сам Пучдемон.

По словам главы испанского правительства, применение этой статьи преследует четыре цели: возвращение легальности, восстановление уверенности, поддержание высокого уровня экономического роста и создание рабочих мест, а также проведение выборов в нормальных условиях.

«Сегодня Каталонии угрожает не статья 155, а деятельность правительства Женералитета», — подчеркнул он.

«Необходимо спасти ее от антиконститциционных шагов», — добавил он.

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