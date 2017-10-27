В Пскове объявили повторный конкурс на должность сити-менеджера

Псков, , 12:12 — REGNUM Псковская городская дума на очередной сессии сегодня, 27 октября, объявила повторный конкурс на замещение должности главы администрации (сити-менеджера) города Пскова — в связи с истечением срока полномочий действующего главы администрации Игоря Калашникова, а также в связи с тем, что первый конкурс был признан несостоявшимся. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, депутаты вновь определились с составом конкурсной комиссии и назначили сроки проведения конкурса.

От Псковской городской думы в состав комиссии вошли те же люди, что и в прошлый раз: глава Пскова Иван Цецерский (председатель комиссии), Ольга Фёдорова (секретарь) и Сергей Барабанов. Всего в комиссии будет шесть человек, ещё троих определяет губернатор Псковской области.

Первое заседание конкурсной комиссии состоится 30 октября.

Напомним, предыдущий конкурс на должность сити-менеджера признали несостоявшимся 16 октября, через четыре дня после отставки с поста губернатора Псковской области Андрея Турчака и назначения врио главы региона Михаила Ведерникова. Городскую администрацию Пскова хотели возглавить пять человек, но четверо из них отозвали свои заявления, а глава Пскова Иван Цецерский пояснил, что «участники конкурса прекрасно понимают, что врио губернатора, которому придется работать в тесном контакте с местной администрацией, не безразлично, кто будет главой администрации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове — двуглавая система управления. Глава Пскова избирается из числа депутатов думы, глава администрации (сити-менеджер) назначается по конкурсу. Нынешний глава администрации Пскова Игорь Калашников руководит администрацией с 2013 года.

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