Новгородскому губернатору выборы обошлись в 15,4 млн рублей

Великий Новгород, , 11:58 — REGNUM Избирательная комиссия Новгородской области начала проверку итоговых финансовых отчётов кандидатов на должность губернатора Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, отчёты в срок представили все семь кандидатов, выдвинутых для участия в выборах и открывшие для этого специальные избирательные счета.

Один из претендентов на губернаторский пост, снявший свою кандидатуру ещё на этапе прохождения «муниципального фильтра» — Николай Рубахин от партии «Родина» — представил нулевой итоговый финансовый отчёт: на специальный избирательный счёт денежные средства не поступали.

Всего на счета всех кандидатов поступило 30,8 млн рублей, из которых львиную долю — 26,3 млн рублей (85,4%) составили средства избирательный объединений, выдвинувших кандидатов. На свои кампании все кандидаты в общей сложности потратили около 879 тыс. рублей собственных средств, а также 3,45 млн рублей добровольных пожертвований юридических лиц и 190 тыс. рублей пожертвований от граждан.

Израсходовано в ходе кампании было 30,5 млн рублей, так как 300 тыс. рублей кандидату от партии «Патриоты России» Николаю Захарову пришлось вернуть юридическому лицу, не указавшему обязательные сведения в платёжном документе. Согласно опубликованным на официальном сайте облизбиркома финансовым отчётам, очередная губернаторская кампания (Захаров участвовал в выборах главы региона и в 2012 году — ИА REGNUM) обошлась ему в 411 тыс. рублей, из которых 400 тыс. рублей — его собственные средства, «Патриоты России» профинансировали кампанию Захарова всего на 11 тыс. рублей.

Кандидат от КПРФ Ольга Ефимова потратила на выборы 1,8 млн рублей, из которых 1,5 млн рублей — средства партии. Пожертвования от спонсоров — юридических и физических лиц — составили в общей сумме 300 тыс. рублей, сама Ефимова добавила 100 рублей.

Антону Морозову — кандидату от ЛДПР — кампания по выборам новгородского губернатора обошлась в 4,6 млн рублей, из которых практически всю сумму профинансировала партия, сам кандидат добавил на счёт около 5 тыс. рублей.

Самые богатые спонсоры оказались у кандидата от «Справедливой России» Михаила Панова — из 7,8 млн рублей, направленных на его кампанию, партия профинансировала 4,8 млн рублей, 3 млн рублей внесли юридические лица, ещё 40 тыс. рублей — граждане, 1 тыс. рублей — сам кандидат.

Избранный губернатором Новгородской области Андрей Никитин потратил на выборы 15 млн 470 тыс. рублей, из которых его собственные средства — 470 тыс. рублей, 15 млн рублей поступили от «Единой России», выдвинувшей его на пост главы региона.

Кандидат от партии «Яблоко» Анна Черепанова, которая не смогла преодолеть «муниципальный фильтр», направила на свою кампанию 328 тыс. рублей, в том числе 325 тыс. рублей партийных средств. При этом на счёте её избирательного фонда осталось 43,65 рубля. Эти средства поступят в доход областного бюджета.

Напомним, на заседании Новгородской областной думы 25 октября председатель областной избирательной комиссии Татьяна Лебедева заявила, что областному бюджету выборы губернатора обошлись примерно в 47 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победу на выборах губернатора Новгородской области одержал врио главы региона Андрей Никитин («Единая Россия»), за которого проголосовали 67,99% избирателей. На втором месте — кандидат от КПРФ Ольга Ефимова — 16,17%. Кандидат от ЛДПР Антон Морозов получил 7,51%, кандидат от «Справедливой России» Михаил Панов — 4,09%, кандидат от «Патриотов России» Николай Захаров — 1,71%. В выборах губернатора Новгородской области приняли участие 143 313 человек — 28,36% от числе избирателей, включённых в списки. Это самая низкая явка за всю историю губернаторских выборов в регионе.

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