Мэттис: США по-прежнему привержены защите Южной Кореи

Сеул, , 11:26 — REGNUM

США не изменили своей позиции по поводу защиты Южной Кореи в условия ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР, сообщает Reuters.

С таким заявлением 27 октября выступил глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис после встречи с президентом Южной Кореи Мун ЧжэИном.

По словам Мэттиса, ракетно-ядерная программа Пхеньяна представляет угрозу не только для Южной Кореи, но и для США.

Напомним, продолжение обеспечения защиты со стороны США их союзниками, в частности Сеула, неоднократно ставилось под сомнение нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. В частности, бывший телеведущий намекал на возможность того, что Сеул заплатит за системы ПРО THAAD, разворачиваемые в Корейской республике в ответ на поведение Пхеньяна.