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Британский министр обвинил КНДР в кибератаке на здравоохранение страны

Политика

Лондон в этом уверен почти точно

Лондон, 27 октября 2017, 11:08 — REGNUM  Правительство Великобритании почти точно уверено в том? что за кибератакой на Национальную систему здравоохранения страны в мае 2017 года стояла КНДР, сообщает The Independent.

Об этом 27 октября заявил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес. Он тем не менее не указал на то, будет ли Лондон осуществлять ответные меры в отношении Северной Кореи.

Как отметили авторы доклада Национального финансово-ревизионного управления Великобритании, опубликованного 27 октября, злоумышленникам удалось осуществить нападение благодаря тому, что сотрудники пострадавших медицинских трестов не соблюдали требования информационной безопасности.

Напомним, 12 мая произошла крупномасштабная хакерская атака с помощью вируса WannaCry, целью которой стали компьютеры в более чем ста странах мира. Посредством вредоносной программы злоумышленники пытались вымогать средства у государственных и коммерческих организаций. По некоторым оценками, ущерб от этой кибератаки превысил один миллиард долларов.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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