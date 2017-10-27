Люди протестуют, депутаты — одобряют: Сахарова переизбрали главой Суздаля

Суздаль, Владимирская область, , 10:35 — REGNUM Совет народных депутатов Суздаля Владимирской области избрал на пост главы городской администрации Сергея Сахарова, который занимает эту должность с 2015 года. Заседание совета прошло 26 октября, сообщила пресс-служба администрации Суздаля.

«Решением Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 26 октября 2017 года № 97 главой администрации города Суздаля назначен Сергей Владимирович Сахаров», — говорится в сообщении пресс-службы. Срок полномочий главы администрации — два года.

У Сергея Сахарова был только один конкурент — начальник участка очистных сооружений местного «Водоканала» Алексей Егорычев. Однако для него участие обернулось неудачей — все депутаты проголосовали за Сергея Сахарова.

Между тем, ранее местные активисты проводили сбор подписей под обращением к депутатам, в котором просили не переизбирать Сергея Сахарова на пост. По их заявлению, за два года работы Сахарова в этой должности в городе не были решены проблемы по ремонту дорог, в сфере ЖКХ и благоустройства.

Серей Сахаров, как сообщало ИА REGNUM, до 2015 года занимал пост главы Владимира. В октябре 2015 года он был избран в сити-менеджеры Суздаля.

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В 2024 году Суздаль отметит 1000-летие. Подготовка к торжеству началась ещё несколько лет назад. На одном из первых заседаний оргкомитета губернатор Светлана Орлова отметила, что большие вопросы возникают к качеству водоснабжения, водоотведения, электричеству, газу и сетям связи. Кроме того, губернатор обратила внимание на транспорт, а точнее, на гужевой транспорт, который в России никак не регламентируется.