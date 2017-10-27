Госдума поздравила Украину и осудила антироссийскость проекта

Москва, , 10:22 — REGNUM Госдума приняла заявление «О поздравлении народа Украины с 73-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков», передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Поздравляя, парламентарии «с возмущением констатируют и осуждают проведение на Украине факельных шествий, прославляющих фашистов и их пособников, запрет на законодательном уровне символа Победы — Георгиевской ленты, репрессии против активистов акции «Бессмертный полк» и другие действия, полностью искажающие суть событий 1941—1945 годов и оскорбляющие память отцов и дедов, отдавших жизнь за мир на Украине».

Фальсификация истории происходит при сознательном попустительстве и поддержке официального Киева, указали они.

Депутаты «выражают надежду, что вечная память об этом великом подвиге наших предков навсегда останется в сердцах народов России и Украины».

«Антироссийский проект»

Выступая на заседании, депутат Дмитрий Белик («Единая Россия») заявил об осуждении факельных шествий, запрета Георгиевский ленточки и Знамени Победы, которые происходят при попустительстве, а порой при содействии нынешней украинской власти.

«Украина развивается как антирусский проект», — констатировал парламентарий.

Белик привел данные российских историков, согласно которым каждый пятый из мирных жителей Украины не дожил до Парада Победы. «За годы этой страшной войны на территории Украины погибло около 4 млн мирных жителей, было около 400 гетто и 180 концлагерей», — отметил парламентарий.

«И сегодня мы поздравляем именно народ Украины, в котором на генетическом уровне живёт память о Великой Отечественной войне», — подчеркнул он.