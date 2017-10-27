Замглавы МВД РФ Александр Махонов подал в отставку

Москва, , 10:12 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел России Александр Махонов подал рапорт об отставке после того, как возбудили дело в отношении главного конструктора ведомства. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Это ещё раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершённые их подчинёнными», — отметила она.

Волк подчеркнула, что замминистра подал в отставку по собственному желанию.

Напомним, в середине октября врио начальника учреждения «Специальная техника и связь» МВД России Андрея Нечаева задержали за злоупотребление должностными полномочиями. Басманный суд арестовал его до 17 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что в 2016 году был задержан заместитель начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрий Захарченко. Правоохранители изъяли у него денежные средства в разной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей.

Захарченко обвинили по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия») и ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Суд оставил его под арестом до 8 декабря.

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