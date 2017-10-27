Глава Пентагона настаивает на полной денуклеаризации КНДР

Сеул, , 10:13 — REGNUM Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что целью США является полная денуклеаризация Корейского полуострова, передает 27 октября южнокорейское агентство «Рёнхап».

"Наша цель — не война, а полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова», — сказал Мэттис во время посещения деревни Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.

Министр призвал власти Северной Кореи остановить провокации, которые угрожают другим странам «катастрофой». Мэттис подчеркнул, что в КНДР установился «репрессивный режим», который сковывает людей, в то время как Южная Корея может похвастаться яркой, процветающей демократией и свободным обществом.

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Вместе с Мэттисом перед журналистами выступил министр обороны Южной Кореи Сун Юнг Му, который указал, что ядерные и баллистические ракеты КНДР непригодны для использования. А в случае их применения силы Южной Кореи и США прибегнут к возмездию. Он также призвал Пхеньян начать диалог (по разоружению) как можно раньше.

Отметим, что деревня Пханмунджом, в которой выступили главы силовых ведомств США и Южной Кореи, располагается в пределах демилитаризованной зоны и была местом переговоров о перемирии между двумя Кореями в 1953 году.

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