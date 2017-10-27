Глава Пентагона посетил демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР

Сеул, , 10:02 — REGNUM Глава Пентагона Джеймс Мэттис, прибывший 26 октября в Южную Корею для встречи с военным руководством азиатской страны, посетил демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Провокации Северной Кореи продолжают угрожать региональной и мирой стабильности, и несмотря на единодушное осуждение со стороны Совета Безопасности ООН, они до сих пор продолжаются», — сказал министр обороны США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября текущего года официальный Вашингтон расширил санкционные списки северокорейских организаций и физических лиц.

В частности, под действие ограничительных мер попали ряд высокопоставленных военных, которые считаются в США причастными к охране высшего руководства Северной Кореи, генеральный консул КНДР в Северо-Восточном Китае и министр труда Чон Ён Су.

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