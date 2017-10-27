Мантуров о новом санкционном списке: большой новости в нем нет

Нью-Йорк, США, , 09:58 — REGNUM Глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя в кулуарах собрания делового совета Россия-США в Нью-Йорке подготовленный Госдепом список организаций, в отношении которых возможны новые санкции США, назвал «неблагодарным занятием» постоянную заботу об ответных мерах.

По его словам, инициатором сложившейся ситуации Россия не была, а последствия принимаемых США санкций ощутили на себе в первую очередь западные компании. Россия же заинтересована в развитии как бизнеса, так и отношений.

«Знаете, постоянно заботиться об ответных мерах — это не самое благодарное занятие. Мы в первую очередь заинтересованы в развитии отношений и бизнеса», — сказал Мантуров.

Министр пояснил, что у России был трехлетний экономический спад, но к настоящему времени российская экономика окрепла, восстановилась и адаптировалась к условиям макроэкономики и внешним факторам, в том числе и санкционным.

«Только политика в части создания комфортного инвестиционного климата в нашей стране может быть ответом на те ограничения, те вызовы со стороны других стран», — заявил глава Минпромторга.

Он также отметил, что Москва не может запретить вводить новые санкции против российских компаний, но рассчитывает на разумный подход Белого дома.

«С точки зрения списка, основной список компаний, который сейчас был опубликован, так они, собственно, там и были. Большой новости для нас это не составит», — заключил Мантуров.

Ранее газета New York Times сообщила, что Госдеп США подготовил список организаций, в отношении которых могут быть введены новые санкции. Часть из упомянутых в списке 33 компаний и так находится под санкциями.

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Документ был утвержден госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и перенаправлен в конгресс. В него, в частности, внесены российские спецслужбы — ФСБ, СВР и ГРУ. Перечень не опубликован, поскольку он носит закрытый характер.

В отношении американских фирм, заключающих крупные сделки с включенными в список российскими компаниями, могут быть применены санкции. Причем значение сделки будет определять сам Госдепартамент США.

Днём ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерссообщила, что власти США в ближайшее время объявят результаты пересмотра режима санкций против России в соответствии с новым законом, который в июле 2017 года был практически единогласно принят Конгрессом и в августе был подписан президентом Дональдом Трампом.

Данный документ, затрагивающий в основном компании российского энергетического сектора, по сути облекает в форму закона односторонние антироссийские меры, принятые администрацией предыдущего президента СШАБарака Обамы на основании его исполнительных указов.

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