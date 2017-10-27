Архивы ЦРУ: Освальд контактировал с агентом КГБ перед убийством Кеннеди

Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Согласно обнародованным секретным документам ЦРУ по убийству президента США Джона Кеннеди, его убийца, Ли Харви Освальд, за два месяца до трагедии встречался с советским дипломатом, сотрудником КГБ Валерием Костиковым в Мехико.

Согласно опубликованным данным, телефоны посольства СССР в мексиканской столице прослушивались спецслужбами США. Так, один из перехваченных звонков свидетельствует о том, что 28 сентября 1963 года Освальд был в советском посольстве и общался с консулом Валерием Костиковым.

«Освальд позвонил в советское посольство первого октября и на ломаном русском назвался по имени, заявил о вышеуказанной встрече и попросил охранника, который ответил на звонок, было ли что-то новое «относительно телеграммы в Вашингтон», — цитирует один из рассекреченных документов РИА Новости. — Охранник проверил и сказал Освальду, что запрос отправлен, но ничего еще не получено».

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В документах также говорится о том, что Валерий Костиков являлся агентом КГБ и работал в управлении, ответственным за убийства и саботаж. По мнению ЦРУ, Костиков и его коллега Олег Барыкин, работавший в Нью-Йорке, курировали завербованного в Европе гражданина Германии, проживающего в Оклахоме.

При этом в материалах нет предположений о том, что КГБ было причастно к убийству американского президента и о том, что Освальд был как-то связан с Комитетом госбезопасности. Версия об этом рассматривалась наряду с множеством других и, согласно официальным документам, была отвергнута, как не имеющая доказательств.

Напомним, накануне Национальный архив США опубликовал около трех тысяч ранее засекреченных документов, связанных с убийством 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Еще несколько тысяч документов опубликуют до конца апреля 2018 года.

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