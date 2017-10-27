Госдуме предложили принять заявление по переходу Казахстана на латиницу

Москва, , 09:52 — REGNUM Переход Казахстана на латиницу приведет к проблемам в отношениях между странами, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе казахского алфавита с кириллицы на латиницу.

«Эта тема возникла уже давно. И когда это всё-таки произойдет, то приведет к серьезным проблемам между Россией и Казахстаном, между русскими и казахами и у них в стране, и у нас», — написал парламентарий в соцсети.

Депутат напомнил, что русские в Казахстане — второй по численности народ.

«Безусловно, это будет демонстративное отдаление Казахстана от России в сторону западного блока», — указал он.

Журавлёв призвал политиков не замалчивать тему перехода Казахстана на латиницу.

«Когда в другой соседней стране происходили похожие процессы, мы тоже дружно молчали, пока там не стали кричать: «Москаляку на гиляку!» Мы знаем, к чему тогда привело наше молчание! Поэтому сейчас надо, как минимум, принять официальное заявление Государственной думы России и выразить нашим коллегам в Казахстане свою озабоченность», — считает Журавлёв.

В новом проекте казахского алфавита на латинице 32 буквы, специфические звуки обозначены буквами с апострофами.

Читайте ранее в этом сюжете: Трудности перехода: Казахский алфавит переведут на латиницу к 2025 году

Читайте развитие сюжета: В Госдуме предложили запретить киргизские водительские права