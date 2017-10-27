Twitter запретил размещать рекламу некоторым российским СМИ

Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Сервис микроблогов Twitter запретил размещение на своей платформе рекламных постов аккаунтам российских новостных сервисов Russia Today (RT) и информационного агентства Sputnik.

«Решение основано на наших исследованиях, связанных с предвыборной кампанией в США в 2016 г., а также на заключении спецслужб США о попытках RT и Sputnik вмешаться в ход выборов с ведома российских властей», — говорится в сообщении сервиса.

Отмечено, что аккаунты СМИ не будут заблокированы. Другим компаниям не стоит волноваться по поводу запрета на размещение рекламы, их он не коснется.

Тем временем такое решение вызвало бурную реакцию среди пользователей Twitter. Многие обвинили сервис в цензуре, работе на ЦРУ и в двойных стандартах. Они предложили Twitter заблокировать рекламу американских телеканалов.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв также возмутился подобными действиями сервиса и заявил в интервью RT, что удалит свой аккаунт в Twitter:

«Я сам пользователь Twitter и до сих пор полагался на независимость этой соцсети. Сейчас я вижу, что она очевидно зависима в своих действиях, политизирована, поэтому я принимаю решение отписаться от Twitter и ликвидировать там свой аккаунт».

Напомним, с 2016 года ФБР ведет расследование о возможном вмешательстве правительства РФ в президентские выборы США, а также о возможных связях членов команды президента США Дональда Трампа с российскими бизнесменами и чиновниками.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными». В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих «российское вмешательство» в выборы в США.

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