Путина и Назарбаева встретят в противогазах?

Челябинск, , 08:53 — REGNUM В Челябинске президента России Владимира Путина намерены встретить в противогазах. Такая инициатива озвучена в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одна из местных жительниц предлагает землякам с 7 по 9 ноября ходить по улицам в респираторах, противогазах или масках. Особенно это предложение касается тех, кто в эти дни по разным надобностям будет находиться на гостевых маршрутах или поблизости от них.

Челябинка отмечает, что митинги, акции по сбору подписей и вопросы Путину не привели к желаемому — к улучшению экологической ситуации в городе. Она надеется на то, что президент увидит людей в противогазах и заинтересуется проблемой.

Впрочем, далеко не факт, что бдительная охрана позволит людям в масках и противогазах оказаться в поле зрения главы государства. На этот случай у активистов есть план «Б». Они надеются на резонанс СМИ. «Главное создать массовость», — пишет челябинка.

Примечательно, что некоторые граждане уже поддержали данную идею и выразили готовность принять участие в флешмобе. Впрочем, пока люд реагируют вяло на эту инициативу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 7 по 9 ноября в Челябинске пройдёт XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На него приедут президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

При этом жители города уже несколько лет сталкиваются с тяжёлой экологической ситуацией. В дни неблагоприятных погодных условий в воздухе отчётливо слышны запах гари, а местами и канализации. Одним из источников выбросов являются промышленные предприятия.

Последний раз испытание смогом горожане пережили буквально на днях. При этом обращения к Путину и к региональным властям пока не приносят ощутимого результата. Люди доведены до отчаяния и готовы на крайние меры.

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