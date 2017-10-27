Сергей Гуркин, , 10:49 — REGNUM

Религиозная война в центральной и западной Украине разгорается с новой силой. В среду, 26 октября, депутат Луцкого городского совета Павел Данильчук призвал своих коллег по парламенту «выйти на улицу и забрать» у прихода православной церкви Московского патриархата строящийся кафедральный собор. «Давайте реально бороться за украинскую церковь», — заявил Данильчук.

В православной церкви отметили: в словах Данильчука отсутствует даже тень законности, оценку этим словам должны дать правоохранители. Но церковь уже привыкла, что власть не помогает ей защититься от рейдеров, которые отнимают храмы у главной конфессии страны в пользу еретиков из никем не признанного «Киевского патриархата» или в пользу униатов.

Последний подобный случай произошел неделю назад в Закарпатье. Там надевшие балаклавы униаты и их «капелланы» в процессе отъема храма избивали прихожан, в том числе и ногами, обзывали их «биомассой» и «московскими свиньями» и обещали «перерезать им горло».

Всё это было записано на видео, но никакой реакции ни от руководства униатов, ни от власти, ни от правоохранительных органов не последовало. Это делает главу униатской церкви, министра внутренних дел и президента страны прямыми соучастниками нацистов. Международные политические и религиозные организации в каждой из множества подобных ситуаций тоже в лучшем случае ограничиваются выражением озабоченности.

Построение украинского нацизма 2.0 предполагает не только тотальный перевод всего с родного (русского) на государственный (украинский) язык, но также борьбу с подлинной церковью ради создания так называемой единой поместной, де-факто — контролируемой государством церкви. Именно это депутат Данильчук и называет «борьбой за украинскую церковь».

Борьба с православной церковью Московского патриархата, чьей канонической территорией является Украина, не исчерпывается рейдерскими захватами храмов и постоянными оскорблениями в СМИ. Депутаты Верховной рады разработали законопроект о государственном контроле за религиозной жизнью. В частности, этот законопроект предполагал согласование кандидатур епископов с властью. Президент Порошенко заявил, что закон не подпишет, но согласился с его авторами в том, что Украине нужна «своя поместная церковь».

Подобный подход — и законотворческий, и тем более уличный — не имеет никакого отношения к подлинному христианству. Для христиан «несть ни иудея, ни эллина», а церковь защищает не государство, а человека. Собственно, это и демонстрирует на примере событий на Украине Русская православная церковь: она называет конфликт на Донбассе гражданской войной и ратует не за чью-то победу, а за мир.

Но еретиков из «Киевского патриархата», а также униатов вовсе не интересует христианство. Было бы странно ждать этого от раскольников, которые и на свет-то появились потому, что решили отделиться от канонической церкви и сами себя контролировать. Вполне понятна и роль униатов, которых Ватикан когда-то создавал для объединения православных с католиками на «полосе пересечения», и чья деятельность привела к прямо противоположному результату.

Участие в подобных конфликтах радикальных националистов с их любовью к языческим практикам тем более понятно. Их мир путиноцентричен, и они борются со всем русским. Не интересует христианство и первых лиц действующей украинской власти. Они готовы менять конфессии столько раз, сколько потребуют политические соображения. Церковь нужна им как средство влияния на умы и пространство «правильной» пропаганды. Создать «поместную церковь» одним махом они не решаются, но постепенно усиливают давление на подлинную церковь.

Если называть вещи своими именами, на Украине происходит не совсем «религиозная война», точнее говоря, не война между конфессиями. Здесь идет война между подлинными христианами (прежде всего, православными), с одной стороны, и союзом нацистов с властью, с другой. Нацистов интересует победа над русскими и православными, власть интересует контролируемость церкви.

Поскольку закон на Украине не действует, то никакого действенного способа сопротивления, кроме симметричного, у православных христиан нет. Разумеется, симметричных методов они не используют, а единственной акцией сопротивления является ежегодный православный крестный ход, самое массовое мероприятие Украины.

Однако православным следовало бы, с одной стороны, максимально четко зафиксировать в общественном сознании прямую связь между наглыми нацистскими погромами и действующей властью. С другой стороны, на международном уровне, в разговорах с Ватиканом, Всемирным советом церквей и прочими организациями, пора перестать говорить о религиозной войне на Украине как о борьбе конфессий. На Украине альянс еретиков, нацистов и государства воюет против христиан. Именно так это следует называть.