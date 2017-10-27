МИД Сербии: слова Госдепа об отношениях Сербии и РФ — глупость

Белград, , 09:03 — REGNUM Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич прокомментировал высказывание представителя Госдепа США о попытке усидеть на двух стульях и заявил, что Сербия руководствуется национальными интересами и может находиться между Востоком и Западом.

«Всё это глупости. Сербию вообще не интересуют чужие стулья, у нас нет двух стульев, он у нас один — и это Сербия», — подчеркнул Дадич.

Он предположил, что представители госдепартамента США насмотрелись научной фантастики и «Войны миров».

Дадич отметил, что Сербия работает в соответствии со своими национальными интересами, не обращая внимания на высказывания со стороны. Кроме того, руководство страны самостоятельно определит статус Российско-сербского гуманитарного центра.

«Там пять сербов, четверо россиян и один пес. Если это то, чего Америка должна бояться, тогда этот мир действительно дошел до своей противоположности», — заявил министр.

Напомним, 24 октября заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что США обеспокоены сотрудничеством Белграда и Москвы.

Он призвал правительство Сербии «перестать сидеть на двух стульях» и балансировать между Россией и Западом. Хойт Брайан Йи также высказался против предоставления дипломатического статуса Российско-сербскому гуманитарному центру.

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