«Акустическая атака» на дипломатов США оказалась стрекотом цикад

Гавана, , 08:17 — REGNUM Кубинские следователи выяснили, что шумы, которые американские дипломаты назвали «акустической атакой», были «стрекотом сверчков или цикад», сообщает кубинское телевидение.

Эксперты сравнили три аудиозаписи, которые якобы нанесли вред здоровью дипломатам США, и запись стрекота цикад.

«Мы также сравнили спектры всех сигналов, предоставляемых с записанным спектром, и, очевидно, этот общий шум очень похож на шум цикады», — заключилиспециалисты.

Они отметили, что насекомые встречаются на всей территории Кубы, в том числе вблизи мест, где проживают американские дипломаты. Следователи добавили, что длительное воздействие на человека стрекотания цикад или сверчков может привести к потере слуха, повышению артериального давления и появлению раздражительности.

Кубинские следователи сообщили о результатах проведенной работы американской стороне, однако США пока не дали никакого ответа.

Напомним, в первый раз дипломаты США пожаловались на «акустические атаки» на Кубе в августе. Тогда, как сообщает Госдепартамент, пострадали 22 американских дипработника: у них были зафиксированы нарушения работы нервной системы и ряд сопутствующих недомоганий. Однако кубинским медикам не дали возможности провести обследование и подтвердить проблемы со здоровьем дипломатов.

В начале октября дипломаты США в очередной раз сообщили об «акустической атаке». На этот раз она была проведена не в диппредставительствах, а в отелях Nacional и Capri. После этого правительство США наложило ограничения на проживание в данных местах американских дипломатов.

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