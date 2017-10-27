Пятница, 27 Октября 2017 года
09:13:45 МСК

«Акустическая атака» на дипломатов США оказалась стрекотом цикад

Политика

Кубинские эксперты провели расследование и выяснили, что «акустическая атака» на американских дипломатов схожа со звуком стрекота цикад

«Акустическая атака» на дипломатов США оказалась стрекотом цикад
Взрослая цикада обыкновенная на листе вишни

Гавана, 27 октября 2017, 08:17 — REGNUM  Кубинские следователи выяснили, что шумы, которые американские дипломаты назвали «акустической атакой», были «стрекотом сверчков или цикад», сообщает кубинское телевидение.

Эксперты сравнили три аудиозаписи, которые якобы нанесли вред здоровью дипломатам США, и запись стрекота цикад.

«Мы также сравнили спектры всех сигналов, предоставляемых с записанным спектром, и, очевидно, этот общий шум очень похож на шум цикады», — заключилиспециалисты.

Они отметили, что насекомые встречаются на всей территории Кубы, в том числе вблизи мест, где проживают американские дипломаты. Следователи добавили, что длительное воздействие на человека стрекотания цикад или сверчков может привести к потере слуха, повышению артериального давления и появлению раздражительности.

Кубинские следователи сообщили о результатах проведенной работы американской стороне, однако США пока не дали никакого ответа.

Напомним, в первый раз дипломаты США пожаловались на «акустические атаки» на Кубе в августе. Тогда, как сообщает Госдепартамент, пострадали 22 американских дипработника: у них были зафиксированы нарушения работы нервной системы и ряд сопутствующих недомоганий. Однако кубинским медикам не дали возможности провести обследование и подтвердить проблемы со здоровьем дипломатов.

В начале октября дипломаты США в очередной раз сообщили об «акустической атаке». На этот раз она была проведена не в диппредставительствах, а в отелях Nacional и Capri. После этого правительство США наложило ограничения на проживание в данных местах американских дипломатов.

Читайте ранее в этом сюжете: На место жертв «звуковой атаки» — США назначили нового посла на Кубе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Куба и США

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить