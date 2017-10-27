Москва проверит доклад экспертов ООН и ОЗХО о химатаках в Сирии

Нью-Йорк, США, , 07:57 — REGNUM Российские эксперты внимательно изучат содержание доклада о химических атаках в Сирии, подготовленного следственной комиссией ООН И ОЗХО, сообщил 27 октября секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

«Начали внимательное изучение документа, имеющего комплексный технический характер. Такая работа должна проводиться с привлечением соответствующих специалистов из различных ведомств», — сообщил он.

При этом он выразил удивление в связи с тем, что западные СМИ беззастенчиво цитируют «прямые цитаты из внутреннего документа СБ ООН». Напомним, выдержки из седьмого доклада были опубликованы агентством AFP, в них содержалось прямое обвинение Сирии в использовании отравляющего газа зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.

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В предыдущем сообщении пресс-служба постпредства России при ООН прокомментировала реакцию представителей ряда западных стран на вето России по проекту резолюции США о расследовании химатак в Сирии.

«Пресс-секретарь Белого дома, к примеру, договорилась до того, что Москва «одобряет использование режимом Асада химического оружия против невинных женщин и детей». Не осталась в стороне и постпред США при ООН, заявившая, что Россия — де «в очередной раз приняла сторону диктаторов и террористов, использующих химическое оружие», — говорится в сообщении дипведомства.

Резолюция США была направлена на продление мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии, включая применение зарина в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. Москва воспользовалась правом вето и заблокировала резолюцию, объяснив это низким качеством работы комиссии.

«Здесь и избирательное выполнение мандатов, и неготовность или неспособность использовать всю совокупность методов расследования, предусмотренных в Конвенции о запрещении химического оружия, и фактический отказ от проведения расследования на месте происшествия, и даже, как это недавно выяснилось, попытка — в случае с МУФС — ввести международное сообщество в заблуждение в том, что касается возможности безопасного доступа в Хан-Шейхун», — приводятся аргументы на сайте ведомства.

Таким образом, МИД России перед принятием решения предложил ознакомиться с результатами работы миссии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, создание спецкомиссии ООН и ОЗХО было обусловлено сообщениями о химической атаке в Хан-Шейхуне 4 апреля. Так называемая сирийская оппозиция заявила, что в результате применения отравляющего вещества погибли 80 человек и еще 200 оказались раненными. Через несколько дней США без проведения надлежащего расследования нанесли удар по базе Шайрат, с которой, как предположил Вашингтон, были осуществлены атаки в Хан-Шейхуне.

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