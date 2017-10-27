53% граждан России видят Путина в качестве будущего президента

Москва, , 07:53 — REGNUM Выборы президента РФ, которые пройдут весной 2018 года, интересуют 69% граждан России. Опрос провел «Левада-Центр».

26% опрошенных заявили, что не интересуются темой выборов. При этом 45% считают, что их жизнь может измениться в лучшую сторону. Противоположной точки зрения придерживаются 42% респондентов. Еще 13% затруднились ответить.

Участников опроса спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье. При ответе респонденты сами называли фамилию кандидата. В результате за действующего президента РФ Владимира Путина проголосовали 53% граждан России в целом и 66% тех, кто готов принять участие в выборах.

Остальные кандидаты получили меньшую поддержку. Лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы поддержать 3% граждан России в целом и 3% тех, кто готов принять участие в выборах, лидера КПРФ Геннадия Зюганова — по 2%, оппозиционера Алексея Навального — также по 2%, а министра обороны Сергея Шойгу — по 1%.

О том, что телеведущая Ксения Собчак намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ, знают 62% опрошенных. 4% из них готовы проголосовать за неё. Ничего не слышали о планах Собчак 37%, из них 5% могли бы поддержать её.

Напомним, выборы президента РФ ориентировочно пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин пока не заявлял о своем решении участвовать в выборах. Ксения Собчак объявила о своем намерении участвовать в предвыборной гонке 18 октября. Она назвала себя кандидатом «против всех».

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