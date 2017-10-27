«Неблагодарное дело»: Мантуров об ответных мерах на санкции США

Нью-Йорк, США, , 07:35 — REGNUM Забота об ответных мерах на возможные новые санкции США для России — неблагодарное дело, Москва заинтересована в развитии бизнеса. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах собрания делового совета РФ — США в Нью-Йорке.

«Знаете, постоянно заботиться об ответных мерах — это не самое благодарное занятие. Мы в первую очередь заинтересованы в развитии отношений и бизнеса», — цитирует Мантурова РИА Новости.

По его словам, Москва не может запретить новые санкции в отношении российских компаний, однако рассчитывает на разумный подход Вашингтона.

«Мы рассчитываем, что это будет разумный подход. Соответственно, это не должно повлиять на бизнес», — подчеркнул он.

Глава Минпромторга также добавил, что предприятия, представленные в списке Госдепа США, уже есть в санкционном листе, новости в этом нет.

Напомним, ранее Госдеп утвердил список российских физических и юридических лиц, которых затронут новые санкции администрации США. Так, газета New York Times опубликовала список, в который вошли более российских 30 компаний и спецслужб.

В частности, в список попали Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, а также предприятия «Рособоронэкспорт», «СПЛАВ», «Алмаз-Антей», концерн «Калашников».

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