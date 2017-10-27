США рассекретили 3 тыс. документов об убийстве Кеннеди

Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Национальный архив США опубликовал порядка 3 тыс. ранее засекреченных документов, связанных с убийством бывшего президента Америки Джона Кеннеди. Некоторые файлы не были обнародованы по просьбе президента США Дональда Трампа из-за потенциальной угрозы национальной безопасности страны, сообщает Reuters.

По делу об убийстве Кеннеди Национальное управление архивов и документации впервые опубликовало 2 891 документ. Все файлы находятся на официальном сайте агентства.

«В Национальном архиве сегодня была опубликована 2 891 запись, связанная с убийством президента Джона Ф. Кеннеди, которая подпадает под действие Акта о собрании материалов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди (.pdf) 1992 года», — сказано в пояснительной записке.

По просьбам исполнительных органов и ведомств США Дональда Трамп дал указ не публиковать файлы из секретного архива, которые могут нанести вред безопасности страны. Кроме того, в некоторые документы были внесены правки, «чтобы избежать вреда военной обороне, разведывательным операциям, правоохранительным органам или внешней политике».

«Идентифицируемый вред настолько серьезен, что он перевешивает общественный интерес к раскрытию», — говорится в пояснении.

Напомним, в конце октября истекает 25-летний срок секретности архива документов об убийстве Джона Кеннеди. Часть архива уже была опубликована в июле, эти документы также доступны на сайте архива. Еще несколько тысяч файлов опубликуют до конца апреля 2018 года.

35-й президент США Джон Кеннеди был смертельно ранен из снайперской винтовки 22 ноября 1963 года во время своей поездки в Даллас. Специальная комиссия решила, что убийцей был Ли Харви Освальд, который погиб спустя два дня: по время перевода в тюрьму его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.

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