Тиллерсон призвал военных Мьянмы «прекратить зверства»

Нейпьидо, , 06:00 — REGNUM Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел переговоры с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном, передает Reuters.

Согласно сообщению Государственного департамента США выразил озабоченность в связи с сообщениями о продолжающихся «зверствах» в отношении мусульман-рохинджа.

Тиллерсон призвал главу бирманских военных способствовать оказанию гуманитарной помощи и безопасному возвращению рохинджа, бежавших в Бангладеш, в штат Ракхайн.

Напомним, жертвами насилия в штате Ракхайн со стороны бирманского правительства стали сотни человек, беженцами в соседний Бангладеш с конца августа стали около 600 тысяч мусульман-рохинджа.

Первоначально Мьянма отрицала обвинения в «этнических чистках» в отношении рохинджа, однако в сентябре лидер бирманской правящей партии Аун Сан Су Чжи признала, что в штате Ракхайн «действительно нарушаются права человека».

На рассмотрении Совета безопасности ООН в данный момент находится резолюция, требующая «публичного обязательства правительства Мьянмы в том, что оно примет возвращение всех перемещенных лиц».

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