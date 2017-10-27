На место жертв «звуковой атаки» — США назначили нового посла на Кубе

Гавана, , 04:59 — REGNUM Дипломат Лоуренс Гамбинер назначен главой посольства США на Кубе, передает Reuters.

Сообщается, что до своего назначения Гамбинер на протяжении трех лет занимал пост заместителя главы посольства США в Перу. Кроме Лимы, в послужном списке дипломата числится работа в дипмиссиях в Боготе, Тель-Авиве и Сан-Хосе.

Кроме того, Гамбинер являлся заместителем постоянного представителя в Миссии США в Организации американских государств.

Предыдущий глава посольства США в Гаване Скотт Гамильтон покинул Кубу в начале октября связи с «акустической атакой», которая якобы была проведена в отношении сотрудников дипмиссии.

Напомним, в августе Госдеп США сообщил о 16 жертвах «акустической атаки», осуществленной властями Кубы в отношении сотрудников посольства в Гаване. 20 октября Госдеп увеличил число пострадавших от «акустических атак» на Кубе возросло до 24 человек.

«Акустический скандал» привел к сокращению числа сотрудников консульства США на Кубе, прекращению выдачи виз и высылке большей части кубинских дипломатов из Вашингтона.

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