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Власти КНДР освободят рыбаков из Южной Кореи

Политика

Рыбаки не были уличены в шпионаже или диверсиях

Пхеньян, 27 октября 2017, 03:25 — REGNUM  Власти Северной Кореи заявили о намерении освободить рыбаков из Южной Кореи, незаконно проникших в территориальные воды КНДР, передает Reuters.

Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Северной Кореи, экипаж рыболовного судна будет выпущен на свободу вблизи водной границы республики в Японском море 27 октября.

Сообщается, что решение об освобождении рыбаков было принято после того, как следователи выяснили, что в территориальных водах КНДР граждане Южной Кореи действительно занимались рыбной ловлей, а не шпионажем или диверсиями.

Следствие также «приняло во внимание тот факт, что все члены экипажа честно признали свое правонарушение, неоднократно извинялись и просили о снисхождении».

В совокупности в «северокорейском плену» рыбаки провели меньше недели — задержание судна в территориальных водах КНДР произошло 21 октября.

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Незаконное пересечение государственной границы

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