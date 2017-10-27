Трамп отложил публикацию документов об убийстве Кеннеди

Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял распоряжение о продлении срока секретности документов, касающихся убийства президента Джона Кеннеди, которое ожидалось 26 октября, передает The Washington Post.

Согласно меморандуму, опубликованному Белым домом, президент США считает, что общество «заслуживает» правды об убийстве Кеннеди, однако полное раскрытие ряда документов пока невозможно.

«Американская общественность заслуженно ожидает от своего правительства предоставления максимального доступа к отчетам об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, чтобы в конечном итоге люди были полностью проинформированы обо всех аспектах этого важного события. Поэтому сегодня я принимаю решение, что «завеса» окончательно отменяется.

В то же время исполнительные департаменты и агентства сообщили мне, что некоторая информация (в документах, касающихся убийства президента Кеннеди — прим. ИА REGNUM ) должна была быть отредактирована из-за проблем национальной безопасности…

Властью, возложенной на меня… подтверждаю, что вся информация в документах, которые агентства предложили для отсрочки… должны быть временно удержаны от полного публичного раскрытия до 26 апреля 2018 года».

Напомним, решение открыть доступ американской общественности к секретным документам по убийству президента США Джона Кеннеди 26 октября 2017 года было принято Конгрессом еще в 1992 году.

35-й президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время визита в город Даллас, столицу штата Техас. Через несколько лет был убит его брат, Роберт Кеннеди, также намеревавшийся стать президентом Соединенных штатов.

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