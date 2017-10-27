Саркис Цатурян, , 08:41 — REGNUM

24 октября с.г. наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман объявил о планах создания делового и промышленного центра (города) NЕОМ на границе с Египтом и Иорданией. Объект будет возведен на берегу Красного моря и залива Акаба, что предполагает использование транспортных возможностей Суэцкого канала. Официальная цель инициативы — сокращение зависимости королевского бюджета от нефтяных доходов (доля которых составляет порядка 90%), что предусмотрено Saudi Vision 2030, стратегией развития Саудовской Аравии до 2030 года, которая была обнародована в апреле 2016 года. Не случайно концепция города строится на энергии ветра и солнца.

«NЕОМ расположен на крупнейшей экономической артерии мира. Благодаря своему стратегическому положению город в скором времени превратится в глобальный хаб, соединяющий Азию, Европу и Африку», — заявил саудовский кронпринц, которого цитирует агентство Reuters.

Исполнительным директором проекта NЕОМ назначен немецкий бизнесмен, председатель совета директоров Alcoa Inc Клаус Кляйнфельд, который ранее занимал руководящие позиции в Siemens AG и Citigroup. Стоимость нового города оценивается в $500 млрд. Речь идёт о территории в 26,5 тысяч квадратных километров, на которой хотят разместить инвестиционные проекты в области энергетики, водных ресурсов, биотехнологий, пищевой промышленности, технологических и цифровых наук, современного производства, масс-медиа и развлечений.

С финансовой точки зрения задача является неподъемной даже для Эр-Рияда, который в сентябре с.г. распродал государственные облигации на $12,5 млрд, чтобы преодолеть бюджетный дефицит. Так что NЕОМ будет зависеть от иностранных инвестиций больше, чем любой другой саудовский проект, реализованный до падения цен на нефть в 2014 году. Кстати, Amazon, Alibaba и Airbus SE уже начали переговоры с саудовским правительством.

Эр-Рияд подготовился основательно, выкупив у Египта летом 2017 года острова Тиран и Санафир, которые отделяют Красное море от залива Акаба.

«Важность острова Тиран связана с одноименным проливом. Он находится между районом Шарм-эль-Шейх на восточном побережье Синайского полуострова и Рас-Хамид на западном побережье Табука в Саудовской Аравии. А также оба острова являются стратегически важными для международных перевозок из залива Акаба. Они расположены в устье залива и могли бы закрыть путь в сторону залива Акаба», — пишет египетское издание Mobtada, напоминая, что «острова являются важным морским коридором к основным портам Акаба (Иордания) и Эйлат (Израиль)».

То есть с политической и экономической точек зрения NЕОМ интересен Израилю и Иордании, но подрывает логистическую монополию Суэцкого канала, поскольку повышает интерес международных инвесторов к железнодорожному проекту Эйлат (Красное море) — Ашдод (Средиземное море), веткам «Израиль — Иордания — Саудовская Аравия» и «Израиль — Иордания — Ирак — Кувейт», которые берут начало в Хайфе. Примечательно, что в случае с линиями «Израиль — Кувейт» и «Израиль — Саудовская Аравия» коммуникации почти готовы: остаётся построить участки железной дороги на территории Иордании.

Ещё сто лет назад линия строилась османским правительством в рамках Багдадской железной дороги, но была остановлена усилиями Парижа и Лондона, которые одержали военную победу над кайзеровской Германией. Однако на конференции в Версале премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж и президент Франции Жорж Клемансо так и не договорились о долевом участии в стройке. Нефтяной спор вокруг Киркука развел их по разные стороны. Поэтому с Первой мировой войны до «арабской весны» проект находился под сукном.

Лишь в 2015 году Shanghai International Port Group выиграла тендер на строительство нового порта в Хайфе, который обязана сдать в эксплуатацию в 2021 году, уточняет деловое издание Nikkei Asian Review. А в октябре с.г. (в день, когда Мохаммед бин Салман объявил о NЕОМ) министр транспорта Израиля Исраэль Кац предложил Японии участвовать в инфраструктурных проектах еврейского государства.

«Эта инициатива создаст альтернативный маршрут грузоперевозок по линии Восток — Запад, который будет короче, быстрее, дешевле и безопаснее, учитывая иранскую угрозу для морских путей в Персидском заливе, Ормузском проливе и в Красном море», — заявил Кац в интервью Nikkei Asian Review.

Такова связь между саудовским проектом NЕОМ и железнодорожной стройкой линии Израиль — арабский мир. Тель-Авив и Эр-Рияд возрождают Багдадскую железную дорогу в союзе с Китаем и европейскими корпорациями.

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