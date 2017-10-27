ФСБ, СВР, ГРУ? В США определились с санкционным списком организаций РФ

Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Перечень российских организаций, подпадающих под принятый в США закон о санкциях, сформирован американскими властями, пишет газета The New York Times.

Среди прочих структур, против которых вводятся рестрикции, находятся Служба внешней разведки и Федеральная служба безопасности, несмотря на то, что обе эти организации уже под санкциями.

Кроме того упоминаются такие стратегически важные для России предприятия как «Рособоронэкспоорт», Научно-производственное объединение «СПЛАВ», «Алмаз-Антей», «Адмиралтейские верфи».

В списке также фигурируют концерн «Калашников», Ижевский механический завод, концерн «Ижмаш».

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Напомним, закон о санкциях был подписан американским президентом Дональдом Трампом в августе 2017 года. В качестве повода для очередных рестрикций продолжает использоваться тема Крыма и Донбасса. Кроме того, санкции связаны с «вмешательством» Москвы в президентские выборы 2016 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября американский Государственный департамент утвердил санкционный список российских физических и юридических лиц.

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