Постпред США в ООН обвинила Асада в применении зарина

Нью-Йорк, США, , 01:40 — REGNUM Обвинения в применении нервно-паралитического газа зарина вооруженными силами Сирии высказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Комментируя доклад экспертов ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), американка заявила:

«Представленные сегодня выводы совместного механизма ООН и ОЗХО свидетельствуют о том, что режим [президента Сирии Башара] Асада использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в [городе] Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года».

Напомним, так называемая химическая атака в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб, Сирия) стала поводом для ракетного удара США по сирийской авиабазе Эш-Шайрат (провинция Хомс) 7 апреля 2017 года.

Основанием для ракетного удара, в результате которого погибли в том числе и мирные сирийцы, стала видеозапись с «места ЧП», на которой показаны люди, якобы отравленные химическим оружием.

Доказательств применения химического оружия сирийскими военными представлено не было.

Сирийская сторона заявила, что химоружия не применяла. Как сообщили в Минобороны РФ, ВВС Сирии нанесли авиаудар по складам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на которых могли находиться начиненные химическим оружием снаряды.

Ряд экспертов утверждает, что снятые на видео люди не могли быть отравлены зарином, поскольку при таких отравлениях наблюдается совсем другая клиническая картина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября Россия заблокировала проект резолюции Совета Безопасности ООН, продлевающий мандат миссии по расследованию химических атак в Сирии.

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