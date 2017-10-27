Эксперт ООН: Санкции нарушают права граждан КНДР

Нью-Йорк, США, , 01:36 — REGNUM Специальный эксперт ООН по вопросу прав человека в Северной Корее Томас Оджеа Кинтана считает, что санкции против КНДР являются «коллективным наказанием» граждан страны, передает Reuters.

В ходе своего доклада в ООН эксперт заявил, что необходимо провести «всеобъемлющую оценку» того, как санкции против северокорейского режима влияют на жизнь простых людей.

«Я убежден в том, что для предотвращения возможного негативного воздействия на права граждан необходима всеобъемлющая оценка режима санкций», — считает Кинтана.

Напомним, режим международных санкций против Северной Кореи был ужесточен в сентябре, в ответ на очередные ядерные испытания Пхеньяна. В частности, санкциями был введен запрет на «экспорт рабочей силы» из КНДР.

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года. Несмотря на международное политическое и экономическое давление, руководство страны не намерено сворачивать свою ракетную программу.

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