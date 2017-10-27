Никки Хейли сбежала от беженцев в Южном Судане к беженцам в Конго

Киншаса, , 01:21 — REGNUM Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли продолжила свое турне по странам Африки и сегодня посетила Конго, передает Reuters.

В Конго Хейли снова посещала лагеря беженцев, которые снова рассказывали ей «душераздирающие истории», а также призывала к соблюдению прав человека и проведению честных выборов в стране.

Хейли сообщила, что была «растрогана до слез» рассказами беженцев из восточного Конго, которые уже десять лет не могут вернуться в родные края. Так, женщина-беженка по имени Анжелика рассказала Хейли о том, как ее дважды изнасиловали на глазах у собственных детей.

«Теперь ей трудно даже просто сидеть на кухне вместе с ее семью детьми, потому что они наблюдали за ее изнасилованием», — рассказала Хэйли.

Также Хэйли поведала журналистам, как в лагере беженцев Мунготе ее приветствовали «сотни детей», и это сделало ее «очень эмоциональной».

«Все, о чем я думала, было: что с ними будет? — сказала Хэйли. — Печальная реальность заключается в том, что они закончат так же, как и их родители».

Постпред США сообщила, что намерена призвать президента Конга Жозефа Кабилу к «защите всех граждан» Конго и «найти способ провести безопасные и справедливые выборы».

Напомним, в ходе своего африканского турне Никки Хэйли уже посетила Эфиопию и Южный Судан. Во всех странах она встречалась с беженцами, которые рассказывали ей «душераздирающие истории».

Впрочем, в лагере беженцев в Южном Судане беженцы не стали разговаривать с Хэйли, а попытались на нее напасть, — за переговоры с президентом страны Сальвой Кииром. Постпред США была эвакуирована.

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