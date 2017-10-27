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Ядерные угрозы: Глава Пентагона прибыл в Южную Корею

Политика

Джеймс Мэттис снова в Сеуле

Ядерные угрозы: Глава Пентагона прибыл в Южную Корею
Иллюстрация: Defense.gov
Джеймс Мэттис

Сеул, 27 октября 2017, 00:49 — REGNUM  Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Южную Корею для встречи с военным руководством азиатской страны, а также военными США, принимающими участие в сдерживании КНДР, передает Associated Press.

В ходе своей беседы с журналистами по прибытию в Сеул Мэттис заявил, что администрация президента США Дональда Трампа стремится к дипломатическому разрешению кризиса на Корейском полуострове.

Тем не менее, Пентагон не отрицает возможности применения силы в отношении Северной Кореи — в случае, если Пхеньян не прекратит разработки баллистических ракет и будет способен атаковать США.

Визит Мэттиса в Южную Корею является вторым за время его нахождения на посту главы американского военного ведомства.

Прошлый визит главы Пентагона в Японию и Южную Корею проходил в феврале 2017 года и закончился окончательными договоренностями по размещению американской системы ПРО THAAD, появление которой на Корейском полуострове привело к резкой эскалации напряженности в регионе.

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