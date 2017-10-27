«Центр Европы в Вашингтоне. И пересмотра итогов 1991 года там не допустят»

Москва, , 00:10 — REGNUM Искать друзей России среди европейских элит бессмысленно, поскольку политика западных стран подчинена воле одного Вашингтона. Об этом заявил доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Европы в современном мире как таковой не существует. Существует евроатлантическая система. У неё есть свой лидер — Соединённые Штаты Америки. Столица современной Европы — это не Брюссель и не Берлин. Это Вашингтон. Так она сложилась с конца 1940-ых годов», — заявил Фененко.

По его мнению, России не имеет смысла вести диалог с Европой как с равным партнёром, пока не произойдёт краха НАТО и не произойдёт «уход США за океан».

«Как сказал американский политолог Роберт Кейган, Евросоюз — это те ребята, которые во фронт стоят в НАТО перед нашим американским генералом. Пока американское присутствие есть на территории всех стран Европы, Вашингтон остаётся лидером современной Европы», — подчеркнул он.

Москва ещё с 1960-ых годов пытается «говорить с вассалами в обход сеньора», считает Фененко. Поэтому и теперь в России в соответствовали с этой логикой придумали деление, с одной стороны, на последовательных «атлантистов», которые действуют строго в рамках политической линии Вашингтона, а с другой — на «евроатлантистов», то есть французских, итальянских, частично немецких политиков, которые могут частично разделять позицию России.

«Последние десять лет, особенно Украина, однако, доказали крах этой идеи. Выяснилось, что в принципиальных вопросах они всё равно всегда будут за Вашингтон, а не за нас. Ссориться с Вашингтоном ради нас они не будут. В лучшем случае похлопают по плечу, поговорят с нами и скажут что-то утешительное», — полагает политолог.

Что же касается самих стратегических ориентиров этой «евроатлантической системы», то она выражается в двух ценностях: во-первых, в том, что итоги 1991 года незыблемы, и, во-вторых, в том, что американская гегемония сохранится в мире надолго.

«Распад СССР для них незыблем и неперсматриваем. Россия не имеет право снова реинтегрировать постсоветское пространство, она не имеет права ставить под сомнение итоги 1991 года. <…> В Европе, конечно, давно мечтают начать (вести самостоятельную политику), они мечтают её вести ещё с конца 1960-ых годов. Но американцы создали машину, которая позволяет в случае необходимости их (несогласных) устранять и блокировать. И в этом заключается большая проблема», — заключил Фененко.