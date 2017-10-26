Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил Евросоюзу «идти в ад»

Манила, , 23:56 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте посоветовал Европейскому союзу «идти в ад», если Брюссель не устраивают его методы борьбы с наркоторговцами, сообщает 26 октября агентство GMA.

Такое заявление Родриго Дутерте сделал в ответ на ежегодный доклад ЕС о ситуации с правами человека и демократией в мире, в котором Филиппины указаны как пример страны, в которой за последние шесть месяцев сильно ухудшилось положение в данной сфере. По мнению составителей доклада, это было вызвано теми мерами, которые были предприняты филиппинским президентом для борьбы с наркоторговлей.

Дутерте пояснил, что ранее поручил сенатору Ангаре отправиться в ЕС и объяснить там причины таких мер.

«Я сказал им, если они послушают вас, сэр, — хорошо. Если нет, то могут отправиться в ад», — обращаясь к сенатору, сказал Родриго Дутерте.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября президент Филиппин обвинил разведку США в организации волны критики, обрушившейся на его страну, по поводу борьбы правительства с наркоторговлей. Кроме того, президент Родриго Дутерте заявил, что в случае его смерти следует винить Центральное Разведывательное Управление США.

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