«Новое правительство Германии станет предельно антироссийским» — Марков

Москва, , 00:08 — REGNUM После формирования нового правительства Германии Россия потеряет шанс на конструктивный диалог с Берлином. Об этом заявил директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Я практически уверен, что Штайнмайер приехал объяснить Путину, какая теперь будет политика в Германии. А будет она следующая: по итогам выборам социал-демократы уходят из коалиции. И люди, так называемые «понимающие Путина» уходят из правительства. И во главе МИД, по всей видимости, будет глава партии «Зелёных» — один из самых главных ненавистников России», — заявил Марков.

Напомним, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с президентом России Владимиром Путиным призвал его противодействовать отчуждению между странами. Однако, как отметил Марков, роль президента в Германии сравнительно мала, и всё будет определяться будущим правительством ФРГ.

«Это будет, по всей видимости, коалиция, в которую войдут самые антироссийские политики. И то, что (правительство) будет даже более антироссийским, чем оно есть — это абсолютно объективный факт. Реальность», — указал политолог.

По его мнению, в таких условиях вести конструктивный диалог с Германией в ближайшей исторической перспективе Россия фактически не сможет.

«Они нас выгнали из ПАСЕ. Как вести с ними диалог? <…> Их понимание диалога — как у них в ПАСЕ. То есть вы, русские, можете присутствовать в ПАСЕ, но не имеете права голосовать, не имеете права входить в руководители комитетов. Вы должны просто слушать, как вас учат жёсткие учителя», — полагает Марков.

Ранее газета The Wall Street сообщала о том, что сопредседатель германской партии «Зеленые» Джем Оздемир может сменить Зигмара Габриэля на посту министра иностранных дел Германии, если в правительстве сложится соответствующая коалиция.

Прежде в интервью политик заявлял, что президент России Владимир Путин «со всей очевидностью» угрожает Западу и западным ценностям. По словам Оздемира, российский лидер не хочет, чтобы Европейский Союз был сильным и не желает существования НАТО.