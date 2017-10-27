Россия станет дорогой Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион?

Москва, , 00:09 — REGNUM Европейские государства стоят перед сложным историческим выбором в связи с поднятием Китая, ознаменовавшим смещение центра тяжести мировой экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом заявил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Европа сейчас ищет своё положение в этом мире, ищет свои координаты. В 2004 году они не сделали тот шаг, о котором, собственно говоря, мечтали первые европейские интеграторы в 30-ые годы XIX века — они не стали Соединёнными Штатами Европы. Они не повторили этот процесс. В результате сейчас Европа оказалась на перепутье», — заявил Сидоров.

По его мнению, Евросоюз в принципе не способен выработать единый внешнеполитический вектор в силу того, что его внешняя политика представляет собой совокупность внешних политик многих отдельных государств. В результате общее направление действий этих европейских государств преимущественно формируется на основе общности их экономических интересов, считает эксперт.

«Я прочёл у одного европейского исследователя очень интересную мысль: что у них сейчас внешней политикой является торговая политика. И эта торговая политика, по сути дела, в большей степени в будущем ориентирована на Азиатско-Тихоокеанский регион», — подчеркнул Сидоров.

«И американцы, и многие другие исследователи, и не только исследователи, а также и политики говорят о том, что центр гравитации мировой экономики переносится постепенно с Атлантики на воды Тихого океана. Американцы там очень активно действуют по разным направлениям, и европейцам также необходимо в той или иной степени участвовать в этих процессах. Как только создают китайцы Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — первыми подписчиками-участниками этого банка становятся не азиатские, а европейские державы. И мы там тоже участвуем. Мы — мост, путь в Азиатско-Тихоокеанский регион», — пояснил политолог.

По его словам, с началом реализации Великого Шёлкового пути Китай начал большой процесс консолидации евразийского пространства, и теперь как США, так и Евросоюз будут бороться за то, чтобы получить заметную роль и в этом процессе. Однако ситуация осложняется тем, что Евросоюз выстраивал свою экономическую стратегию в регионе исходя из преобладающей роли Вашингтона.

Таким образом, дальнейший путь экономического развития Евросоюза в значительной мере определится уже на ближайшем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоится в ноябре во Вьетнаме, полагает Сидоров.

«Президент США Дональд Трамп на саммите должен будет что-то предложить другим лидерам. Если же не предложит — тогда, получается, он сдаёт инициативу китайцам. Тогда Европа оказывается в очень сложгном положении, потому что она собиралась туда выходить через Соединённые Штаты. И тогда они должны будут выходить через нас. При этом Россия — не просто выход в будущий центр гравитации мира, центр мировой экономики. У нас есть также гигантские ресурсы. И определённо есть с чем выйти — если взять европейские технологии, европейские предпринимательские навыки и опереться на наши ресурсы и наши транспортные возможности», — заключил эксперт.