Глава МИД Украины раскрыл секрет переговоров по Донбассу

Киев, , 22:15 — REGNUM Переговорный процесс по Донбассу в «нормандском формате» не двигается с места из-за «трюков России», заявил 26 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает УНИАН.

По словам Климкина, переговоры стоят на месте, так как не все их участники хотят разговаривать.

«Переговоры имеют смысл, когда все хотят разговаривать. Сейчас мы имеем ситуацию, когда Россия пытается выходить с какими-то трюками», — цитирует Климкина УНИАН.

В качестве примера таких «трюков» Климкин вспомнил предложение президента России Владимира Путина о миротворческом контингенте в зоне боевых действия в Донбассе.

«Он, специально выжидая, дал это только сейчас, чтобы изменить последовательность того, что нам делать на Донбассе», — уверен Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин совершил свой 26-й рабочий визит в Германию, чтобы встретиться с советником канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности, членами политических партий страны, а также с журналистами.

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