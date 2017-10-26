Трамп решил не объявлять национальное бедствие из-за опиоидного кризиса

Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от намерений официально объявить национальным бедствием ситуацию с массовыми передозировками опиоидами в Соединённых Штатах, передаёт The Washington Post.

Тем не менее, как сообщается, Белой дом принял решение объявить чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения.

В рамках мер по преодолению кризиса правительство США, в частности, намерено расширить доступ жителей ряда штатов к рецептурным препаратам, относящимся к опиоидам, чтобы сократить распространение наркотиков на чёрном рынке.

Властям штатов также будет временно предоставлена возможность использования федеральных грантов для оказания помощи наркозависимым.

Министерство здравоохранения США ускорит процесс найма на работу специалистов по оказанию помощи зависимым от опиоидных препаратов.

Сообщается, что Белый дом начал консультации с Конгрессом для выделения дополнительного финансирования на меры по преодолению кризиса. Точный объём средств, который может потребоваться, не называется, между тем, по оценкам экспертов, речь может идти о десятках миллиардов долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 25 лет масштабы использования опийсодержащих препаратов в США утроились. По оценкам специалистов, в случае сохранения тенденции в ближайшее десятилетие от передозировок опиоидами в стране может погибнуть до 500 тысяч человек.

В августе Дональд Трамп заявил, что проблема с применением опийсодержащих препаратов в США носит характер чрезвычайной ситуации, и правительство страны намерено выработать комплекс мер для борьбы с этим кризисом.